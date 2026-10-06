सई में बाढ़ से बरचंदा गांव बना टापू, नाव से स्कूल जा रहे बच्चे; अस्पताल और बाजार पहुंचने में भी भारी जोखिम

संवाद सूत्र, रायबरेली। सई नदी की बाढ़ से बरचंदा गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। भोला खेड़ा, लउवा और सिग्नन खेड़ा की ओर जाने वाले तीनों रास्ते पानी में डूबने से बंद हैं। करीब 15 दिनों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है।

मंगलवार को नाव की व्यवस्था होने पर कुछ बच्चे उसी के सहारे स्कूल गए। अस्पताल, बाजार पहुंचने के लिए ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद होने की कगार पर है।

गांव अब चारों ओर पानी से घिरा टापू नजर आ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सिग्नन खेड़ा से बरचंदा के बीच नाव लगाई है। इसी नाव से ग्रामीण बाजार पहुंचे। नाविक हरिशंकर उर्फ बाबा ग्रामीणों के लिए खेवनहार बने हैं। हालांकि तेज बहाव के बीच नाव से सफर करना जोखिम भरा है। कक्षा सात की छात्रा रुचि ने बताया कि बाढ़ के कारण वह करीब एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा सकी थी। मंगलवार को नाव की व्यवस्था होने पर वह स्कूल पहुंची।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक भी चिंतित साइकिल लेकर नाव से घर लौट रही रुचि ने बताया कि पानी के बीच नाव से आने-जाने में डर लगता है, लेकिन पढ़ाई के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। छात्र शंकर राजपूत ने बताया कि पहले वह साइकिल से सड़क तक पहुंचकर स्कूल जाता था, लेकिन रास्ता डूबने के बाद नाव ही सहारा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं।

लवकुश, संतोष भरोसे, पंकज और रामसागर समेत ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी गांव के किनारे बने तालाब तक पहुंच रहा था। घरों में पानी घुसने की आशंका पर ग्रामीणों ने बहाव रोकने के लिए अस्थायी बांध बनाया। उनका कहना है कि समय रहते यह प्रयास नहीं किया जाता तो दर्जनों घर प्रभावित हो सकते थे।