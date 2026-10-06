LDA ने अनंत नगर योजना के 73 प्लॉटों का किया लाटरी आवंटन, 1414 आवेदकों में मची होड़

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने मंगलवार को अनंत नगर आवासीय योजना के 73 भूखंडों का लाटरी से आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1414 आवेदकों के मध्य लाटरी ड्रा की पर्चियां निकाली गई। लाटरी में अपने नाम की पर्ची निकलने पर आवेदकों के चेहरे खिल उठे। इन्हें मिलाकर योजना के पांचवें चरण में 520 भूखंडों का आवंटन किया गया है।

अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया, अनंत नगर योजना में पहले चार चरणों में 1700 भूखंडों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जा चुका है। जिसमें 35 हजार से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया था। पांचवें चरण में आशीष खंड के 520 भूखंडों के लिए नौ अगस्त से नौ सितंबर तक आनलाइन पंजीकरण खोला गया था। जिसके सापेक्ष कुल 8727 आवेदन मिले थे।