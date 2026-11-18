जागरण संवाददाता, रायबरेली। आइजीआरएस में खराब प्रगति को लेकर डीएम ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने मामले में दो अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक का वेतन रोकने के साथ ही उपजिलाधिकारी को सख्त चेतावनी नोटिस दी है। डीएम ने रैंकिंग न सुधरने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही।

जिलाधिकारी सरनीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल (आइजीआरएस) की खराब रैंकिंग को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने डिफाल्टर, असंतुष्ट फीडबैक एवं सी श्रेणी के प्रकरणों की विभाग वार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं कराया गया है। कई विभाग के प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पहुंच गए हैं।

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी व अधिशासी अभियंता महराजगंज दीपक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्ट जारी की है। वहीं, नसीराबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राज भान शुक्ला का वेतन रोक दिया। इसके अतिरिक्त नियति तिथि में शिकायत का जवाब न देने पर उपजिलाधिकारी आयुष अग्रवाल को कड़ी चेतावनी नोटिस जारी की है।