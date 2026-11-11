छठ पूजा की तैयारियां तेज: रायबरेली में गंगा और नहर घाटों पर सफाई अभियान शुरू, दुरुस्त की जा रहीं व्यवस्थाएं

जागरण संवाददाता, रायबरेली। छठ पूजा पर्व को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर पालिका क्षेत्र के राजघाट,धोबी घाट,अमावा व सुल्तानपुर मार्ग स्थित शारदा नहर के किनारे छठ पूजा की जाएगी। वहीं ऊंचाहार क्षेत्र के मनीरामपुर के पास नहर किनारे भी व्रती महिलाएं और श्रद्धालु पूजा-अर्चना करेंगे।

इसके अलावा एनटीपीसी के गंगा घाट पर भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पर्व को देखते हुए घाटों की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। छठ पूजा को लेकर घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसपास की सफाई कराई जा रही है। नहर और गंगा घाट के किनारे जमा कूड़े-कचरे को हटाने के साथ पूजा स्थल को व्यवस्थित किया जा रहा है। पुरोहित जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

व्रती महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। छठ पूजा का चार दिवसीय कार्यक्रम 13 नवंबर से शुरू होगा। पहले दिन शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी। दूसरे दिन शनिवार, 14 नवंबर को खरना और लोहंडा का आयोजन किया जाएगा।