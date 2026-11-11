रायबरेली में धार्मिक आयोजन के चंदे को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठियों और रॉड से हमला, दो गंभीर घायल

संवाद सूत्र, रायबरेली। धार्मिक आयोजन के चंदे के लेनदेन को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार की रात खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के करीब 10 से अधिक लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की राड से मारपीट कर दो लोगों को घायल कर दिया। दोनों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

राजापुर चकबीबी गांव में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के चंदे के पैसों के लेनदेन को लेकर बीते दिनों दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर मंगलवार की रात मामला एक बार फिर बढ़ गया। गांव निवासी अविनाश सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के आशुतोष त्रिपाठी, सूरज सिंह, बंटी, अत्रिरी तिवारी, उमेश तिवारी, अनुज सिंह और पांच अज्ञात लोग उनके घर में घुस आए और मारपीट करने लगे।