जागरण संवाददाता, रायबरेली। ठंड की शुरुआत के साथ ही धुंध का असर दिखने लगा है। पिछले आठ दिनों से सुबह और रात के समय धुंध छाई रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थमी है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली रोडवेज बसों के चालकों को कम दृश्यता के कारण काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है।

ऐसे में परिवहन निगम की बसों में अलग से फाग लाइट लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके स्थान पर आल वेदर बल्ब लगाए जाएंगे। इससे कोहरे, बारिश के दौरान भी सड़क पर बेहतर दृश्यता मिलने की उम्मीद है। परिवहन निगम की ओर से संचालित सभी बसों में इन बल्बों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कोहरे और धुंध के दौरान सड़क पर रोशनी समान रूप से बनी रहेगी। सर्दियों में रात के समय घना कोहरा होने पर दृश्यता कई बार बेहद कम हो जाती है। ऐसे में सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं।

चालकों को बस की गति कम करके बेहद सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है। पहले ऐसी स्थिति में फाग लाइट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब आल वेदर बल्ब से इस समस्या को कम करने की तैयारी की जा रही है।