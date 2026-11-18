जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ गंगा घाट में स्नान और मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परिवहन निगम डिपो की ओर से बुधवार को बसों के संचालन का चार्ट जारी कर दिया गया।

इसके तहत 23 से 25 नवंबर तक कुल 54 बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें 50 बसें रायबरेली से डलमऊ गंगा घाट के लिए चलेंगी, जबकि चार बसें घाट क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी बस स्टेशनों के बीच श्रद्धालुओं को पहुंचाएंगी।



24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान पर्व है। इसको देखते हुए तीन दिनों तक विशेष बस सेवा संचालित की जाएगी। रायबरेली से डलमऊ गंगा घाट के लिए चयनित अस्थायी बस स्टेशन सराय दिलावर तक 50 बसें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त चार बसों का संचालन सराय दिलावर से अस्थायी बस स्टेशन मौहारी बाग तक किया जाएगा।

इससे गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बसों का संचालन केवल रायबरेली और डलमऊ के बीच ही सीमित नहीं रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों भीरा , रामपुर , सेमरौता , निसगर , भोजपुर , परेशदेपुर , सलोन, धरई , माझगांव , तिलोई , धीरनपुर , विशुनदासपुर , खीरो ,लालगंज समेत अन्य प्रमुख कस्बों को भी बस सेवा से जोड़ा गया है।

इसके साथ ही बाराबंकी, सुल्तानपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ ,फतेहपुर, अमेठी और उन्नाव सहित अन्य जिलों से भी बसों का संचालन किया जाएगा। इससे दूसरे जिलों से आने वाले श्रद्धालु भी आसानी से डलमऊ पहुंच सकेंगे। व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए परिवहन निगम ने चालक और परिचालकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी है। विशेष संचालन के दौरान किसी भी चालक और परिचालक को छुट्टी नहीं दी जाएगी। रायबरेली बस स्टेशन और डलमऊ गंगा घाट क्षेत्र में कुल 45 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी बसों के संचालन, यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सही बस तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे।