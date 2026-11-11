रेलवे अपराधों पर लगाम: जीआरपी का 'सी-प्लान' ऐप रखेगा उपद्रवियों पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ट्रैक किनारे और रेलवे स्टेशनों के आसपास रहने वाले पत्थरबाजी समेत अन्य रेलवे अपराधों में शामिल रहे आरोपितों पर अब जीआरपी नजर रखेगी। इसके लिए जीआरपी की ओर से सी-प्लान एप का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस एप में रेलवे अपराधों से जुड़े आरोपितों के साथ बाल अपचारियों का भी रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। इससे पुलिस को उनकी गतिविधियों और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी।

जिले में जीआरपी थाना होने के साथ ऊंचाहार में पुलिस चौकी है। इनके क्षेत्राधिकार में जिले के सभी रेलवे स्टेशन आते हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थरबाजी, ट्रेनों पर पथराव और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जीआरपी ने यह पहल की है।