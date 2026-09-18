रायबरेली में साढ़े चार बीघा जमीन पर बनेगा मॉडर्न स्टेडियम, डलमऊ के हजारों युवाओं को होगा फायदा

संवाद सूत्र, डलमऊ (रायबरेली)। नगर पंचायत व आसपास क्षेत्र के युवाओं को तैयारी करने में काफी परेशानी होती है। खेत तो कोई पगडंडी में दौड़ आदि का अभ्यास कर रहा है। वर्षों से जिस स्टेडियम का इंतजार किया जा रहा था, उसका सपना अब जल्द साकार होगा।

खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास तेज हो गए हैं। कस्बे में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि का चिह्नांकन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही स्टेडियम निर्माण के प्रयास तेज हो जाएंगे।



डलमऊ कस्बे में 10 वार्ड और करीब 12 हजार की आबादी है। खेल मैदान न होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।