संवाद सूत्र, डलमऊ (रायबरेली)। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक प्रांतीय मेले का शुभारंभ इस बार मां गंगा की दिव्य और भव्य आरती के साथ होगा। काशी की तर्ज पर होने वाली इस आरती को यादगार बनाने के लिए नगर पंचायत ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगा तट पर लेजर लाइट की रंगीन रोशनी के बीच श्रद्धालुओं को काशी जैसा नजारा देखने को मिलेगा।

नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित बृजेश दत्त गौड़ ने बताया कि मां भागीरथी की भव्य आरती के लिए वाराणसी से गंगा आरती ग्रुप को आमंत्रित किया गया है। उन्हीं के द्वारा विधि-विधान से गंगा आरती संपन्न कराई जाएगी। आयोजन को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए विशेष लेजर लाइट की व्यवस्था भी की गई है।