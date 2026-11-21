संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। नगर के लगभग प्रत्येक चौराहे पर भिक्षावृत्ति करने वालों को देखा जा सकता है। इनमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। चौराहे पर खड़े होते ही यह बच्चे राहगीरों के पास आकर भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। शुक्रवार की दोपहर उप जिलाधिकारी ने इन बच्चों से जानकारी लेते हुए उन्हें जहां भिक्षावृत्ति करने से मना किया, वहीं उनके घरों में जाकर अभिभावकों को जागरूक करने की बात कही है।

उल्लेखनीय कि कस्बे के करुणा बाजार चौराहा, गांधी चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, डलमऊ तिराहा, ब्रजेंद्र नगर तिराहा समेत नगर पंचायत तिराहे पर छोटे-छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति करते देखे जा सकते हैं। चौराहों पर आकर खड़े होने वालों, वाहनों से निकालने वालों से यह बच्चे जाकर रुपयों या कुछ खाने के लिए सामान देने की मांग करने लगते हैं।

इन बच्चों की उम्र सात वर्ष से लेकर 18 से 20 वर्ष तक भी है। उप जिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने गांधी चौराहे आधा दर्जन से अधिक बच्चों को खड़े देखा तो वहां रुक कर उनसे बात की। बच्चों ने बताया कि वह सब एकौनी गांव के हैं। सुबह उनके परिवारजन ईरिक्शा अथवा आटो से उन्हें चौराहों पर छोड़ जाते हैं और शाम को घर ले ले जाते हैं।