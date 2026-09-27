World Tourism Day 2026 : पिछले नौ माह में 23 करोड़ 71 लाख पर्यटकों ने किया प्रयाग दर्शन, तेजी से बढ़ा रूझान

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज। World Tourism Day 2026 हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में यह जान लेना आवश्यक है कि तीर्थराज प्रयाग और संगम को महाकुंभ से जिस तरह वैश्विक ख्याति मिली है, यहां अक्षयवट, लेटे हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, श्रृंगवेरपुर धाम और ऐतिहासिक इमारतों के प्रति देश-विदेश के पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों का रुझान बढ़ा है। जनवरी से अगस्त तक 23 करोड़ 71 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं।

पर्यटकों की संख्या बढ़ी है संगम बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर, आनंद भवन, भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर, इलाहाबाद संग्रहालय तक पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ी है। इसकी वजह प्रयागराज में रास्ते आसान करते ओवरब्रिज, अयोध्या-काशी-चित्रकूट सर्किट भी है। लोग पहले सड़क पर जाम में फंस जाते थे, अब गाड़ियां फर्राटा भरते निकल जाती हैं, कहीं जाम से सामना नहीं होता।