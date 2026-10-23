वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया प्रयागराज एक्सप्रेस के मुकाबले दोगुना होगा, टिकट बुकिंग की यात्रियों को प्रतीक्षा 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच 31 अक्टूबर से प्रस्तावित देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के संचालन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यात्री इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं और टिकटों की बुकिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रयागराज से जेब अधिक ढीली करनी होगी प्रयागराज एक्सप्रेस की तुलना में इसका सफर जेब पर लगभग दोगुना असर डालेगा। वंदे भारत स्लीपर का बेस फेयर थर्ड एसी के लिए 2.40 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 3.10 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 3.80 रुपये प्रति किलोमीटर तय है।

प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली का कितना किराया? प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली की करीब 636 किलोमीटर की दूरी के आधार पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, पांच प्रतिशत जीएसटी और खानपान शुल्क जोड़कर इसका संभावित किराया थर्ड एसी में 2050 से 2095 रुपये, सेकेंड एसी में 2530 से 2570 रुपये और फर्स्ट एसी में 3100 से 3160 रुपये रहने का अनुमान है।