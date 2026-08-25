CTET की परीक्षा दें या छोड़ें...? UP TET 2026 रिजल्ट घोषित करने में हो रही देरी से कंफ्यूजन में स्टूडेंट

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) परिणाम जारी किए जाने में देरी के कारण विशेष रूप से वह प्रतियोगी असमंजस में हैं, जिन्हें छह सितंबर को प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी यानी सीटेट) में सम्मिलित होना है। ऐसे में उन्होंने दो, तीन एवं चार जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई यूपीटीईटी-2026 का परिणाम घोषित करने की मांग की है, ताकि वह सीटेट में शामिल होने या छोड़ने पर निर्णय ले सकें।

इस असमंजस में वह शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, जो बिना टीईटी के विद्यालयों में नियुक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना है। बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि यूपीटीईटी का परिणाम इसी माह घोषित किए जाने पर इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीटेट में सम्मिलित नहीं होंगे। इससे कार्यरत शिक्षक केंद्रीय पात्रता परीक्षा देने की तैयारी के दबाव से मुक्त होकर विद्यालय में सुचारु रूप से शिक्षण कार्य कर सकेंगे।