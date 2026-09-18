UP PSC नया इतिहास बनाने जा रहा, PCS-2026 में 500 रिक्त पदों पर सर्वाधिक 8.90 लाख आवेदन; 2021 का टूटा रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2026 परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के इतिहास में नया रिकार्ड बनाने जा रहा है। करीब 500 रिक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 8.90 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह पीसीएस की अब तक की किसी भी भर्ती में प्राप्त आवेदनों की सर्वाधिक संख्या है। आवेदन का यह आंकड़ा पिछले सर्वाधिक आवेदन वाली पीसीएस-2021 परीक्षा से करीब दो लाख अधिक है।

25 जून से 27 जुलाई तक आवेदन मांगे थे पीसीएस-2021 में 6,91,173 आवेदन आए थे। इसके बाद आवेदनों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पीसीएस-2022 में 6,02,974, पीसीएस-2023 में 5,65,459, पीसीएस-2024 में 5,76,154 और पीसीएस-2025 में 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस लिहाज से पीसीएस-2026 में आवेदन संख्या में अचानक हुई वृद्धि आयोग और अभ्यर्थियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पीसीएस 2026 के 500 पदों के लिए 25 जून से 27 जुलाई तक आवेदन मांगे थे।

छह दिसंबर को प्रस्तावित है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा इसकी प्रारंभिक परीक्षा छह दिसंबर को प्रस्तावित है। करीब 500 पदों के मुकाबले 8.90 लाख आवेदन आने का अर्थ है कि औसतन एक पद के लिए लगभग 1,780 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती हैं। पीसीएस-2026 में पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और भारांक दिया जा रहा है।