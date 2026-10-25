UPPSC प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा: सिटी स्लिप जारी, 30 अक्टूबर से मिलेंगे प्रवेशपत्र; राजकीय महाविद्यालय में होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा-2023 दो से छह नवंबर तक होगी। परीक्षा पांच दिनों तक प्रतिदिन दो पालियों में होगी।

स्क्रीनिंग परीक्षा में कुल 10 विषय शामिल हैं। इनमें शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, रोग निदान, अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, द्रव्य गुण, संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत, क्रिया शरीर, स्वस्थवृत्त एवं रचना शरीर विषय शामिल हैं। परीक्षा निर्धारित तिथियों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

पहली पाली सुबह नौ बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगी। अनु सचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र वाले जनपद की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थियों को अपने ओटीआर नंबर के माध्यम से लागिन करके संबंधित विषय की परीक्षा के लिए जारी डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन स्लिप डाउनलोड करनी होगी।