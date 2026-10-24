Railway ALP Bharti 2026 : मॉक टेस्ट के जरिए परीक्षा की तैयारी परखेंगे अभ्यर्थी, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Railway ALP Bharti 2026 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सहायक लोको पायलट (एएलपी भर्ती-2026) भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। साथ ही वेबसाइट पर अब माक टेस्ट भी अभ्यर्थी दे सकते हैं।

अभ्यर्थी कैसे दे सकते हैं टेस्ट? यह टेस्ट निश्शुल्क है, परीक्षार्थी इसके माध्यम से पूरी परीक्षा के पैटर्न को समझ पाएंगे साथ ही परीक्षा के दौरान गलतियों से बचेंगे। परीक्षा तीन से पांच नवंबर के बीच होगी। अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर टेस्ट देने का मौका मिलेगा। माक टेस्ट देने वाले परीक्षार्थियों को मूल परीक्षा के दौरान कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

पांच चरणों में होगी भर्ती Railway ALP Bharti 2026 इस भर्ती के जरिए कुल 11,127 पदों को भरा जाएगा, जिनमें से आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 610 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य रूप से पांच चरणों में पूरा होगा। दो चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा फिर साइको, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण।