रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती: एडमिट कार्ड जारी, 27-28 अक्टूबर को होगी परीक्षा; 4029 पदों पर होगी नियुक्ति

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक तथा रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के कुल 4,029 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

इस भर्ती (2026) के तहत आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 341 पद शामिल हैं। प्रयागराज बोर्ड से चयनित होने वाले अभ्यर्थी उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों तथा रेलवे कार्यशालाओं में अपनी सेवाएं देंगे। परीक्षा का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैँ।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए मूल आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 9513166371 जारी किया है, जिस पर सुबह नौ से शाम छह बजे तक संपर्क किया जा सकता है।