UPPSC की सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) के आठ पदों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा सात जुलाई को आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

331 अभ्यर्थियों में से 179 सम्मिलित हुए थे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की फोटो कॉपी सभी अंक तालिकाओं, प्रमाणपत्र आदि के साथ तीन अक्टूबर की शाम पांच बजे तक आयोग कार्यालय में पंजीकृत डाक से या खुद जमा करना होगा। आठ पदों के लिए सात जुलाई को आयोजित परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 331 अभ्यर्थियों में से 179 सम्मिलित हुए थे। 84 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे।

कुलसचिव के आठ पदों के लिए 17 से साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कुलसचिव के आठ पदों के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया है। साक्षात्कार 17 व 18 सितंबर को सुबह दस से दो बजे तक साक्षात्कार होंगे। उप सचिव सुनील कुमार के अनुसार साक्षात्कार के संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को मौका कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतिपूरक समय (कंपंसेटरी समय) से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन जमा करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर प्रतिपूरक समय देने का निर्णय लिया गया है।