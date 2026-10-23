UP TGT भर्ती का इंतजार खत्म, के 17735 पदों के लिए विज्ञापन जारी, 24 अक्टूबर से होंगे ऑनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टीजीटी) के रिक्त 17,735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन (विज्ञापन संख्या- 07/2026) जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सुगमता एवं प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' व्यवस्था लागू की गई है।

ओटीआर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पहले ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करें, उसके बाद ही प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। विज्ञापित पदों की शैक्षिक अर्हता एवं पात्रता के संबंध में अलग से कोई परामर्श नहीं दिया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका आयोग की आधिकारिक वेबसाइट suspicious link removed पर जाकर देख सकते हैं। अर्हता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।