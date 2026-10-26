TGT-PGT भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय में धरना शुरू, पुरानी नियमावली की कर रहे मांग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली के तहत एक अवसर दिए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर धरना शुरू कर दिया है।

आज से आंदोलन करने की दी थी चेतावनी इससे पहले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं, लेकिन उनके मुताबिक अधिकारियों की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। इसके बाद छात्रों ने सोमवार से आंदोलन की चेतावनी दी थी।

काफी समय से कर रहे संघर्ष, सकारात्मक निर्णय नहीं तय तिथि पर आज 26 अक्टूबर को अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीजीटी भर्ती के लिए नई नियमावली के तहत नोटिस जारी होने से पुरानी नियमावली के अनुसार एक अवसर मिलने की उनकी उम्मीदों पर सवाल खड़े हो गए हैं। वे लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है।

अभ्यर्थीं भविष्य को लेकर चिंतित आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय ने कहा कि अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पुरानी नियमावली के तहत शामिल होने का एक अवसर दिया जाए, ताकि उन्हें अपनी बात रखने और भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके।