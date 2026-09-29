TGT के 17740 पदों का विज्ञापन अटका, नियमावली की अड़चन दूर नहीं, भर्ती की आस लगाए प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती की आस लगाए प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ गया है। नियमावली में संशोधन के पेच की वजह से 17740 पदों का विज्ञापन अटक गया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने संभावित कैलेंडर में 29 सितंबर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि प्रस्तावित की थी।

पिछले दिनों पुरानी नियमावली को लेकर हुए प्रतियोगियों के आंदोलन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विज्ञापन का इंतजार लंबा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पुरानी नियमावली की मांग कर रहे युवाओं को एक अवसर दिए जाने के संबंध में पत्र भेजने की प्रक्रिया गतिमान है।

एनसीटीई से छूट की अनुमति मिलने के बाद ही पुराने नियमों से यह भर्ती हो सकेगी। वजह यह कि यूपी बोर्ड ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी प्रवक्ता की संशोधित नियमावली के आधार पर पिछले साल ही टीजीटी और पीजीटी के अर्हता नियमों में संशोधन कर दिया है। जब तक एनसीटीई छूट नहीं देता तब तक पुराने नियम प्रभावी नहीं होंगे। यही काराण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार से आवेदन शुरू नहीं कर सका है।