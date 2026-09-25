UP TET प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, UPESSC के वेबसाइट का करें प्रयोग

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) में निर्गत प्रमाणपत्रों में सुधार करके नवीन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। अभ्यर्थी प्रमाणपत्र में आवश्यक संशोधन के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://certificates.upessc.org/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि टीईटी प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डाक, प्रत्यावेदन अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं हैं। प्रमाणपत्रों में संशोधन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।