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इलाहाबाद HC बार एसोसिएशन चुनाव: सीपी उपाध्याय नए अध्यक्ष, महामंत्री पद पर संतोष मिश्र को मिली जीत

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 25 Sep 2026 06:39 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसमें सीपी उपाध्याय अध्यक्ष और संतोष मिश्र महामंत्री चुने गए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के अध्यक्ष पद विजेता सीपी उपाध्याय व महामंत्री पद विजेता संतोष मिश्र।

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के अध्यक्ष पद विजेता सीपी उपाध्याय व महामंत्री पद विजेता संतोष मिश्र।

HighLights

  1. एचसीबीए चुनाव 2026-27 की मतगणना को लेकर शुक्रवार को उत्साहित रहे प्रत्याशी-समर्थक

  2. 102 राउंड की गिनती के बाद अध्यक्ष पद पर सीपी उपाध्याय, संतोष मिश्र विजयी घोषित हुए

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) इलाहाबाद के चुनाव 2026-27 की मतगणना का शुक्रवार को परिणाम आया। देर शाम को मतगणना के बाद कुल 10039 वोटों की गिनती हुई।

अध्यक्ष पद के लिए डॉ. चंद्र प्रकाश उपाध्याय (सीपी उपाध्याय) के निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव (पी.सी. श्रीवास्तव) रहे। परिणाम की घोषणा के बाद दोनों पदों के प्रत्याशियों को समर्थकों ने फूल-मालाओं से लाद दिया।

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