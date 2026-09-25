इलाहाबाद HC बार एसोसिएशन चुनाव: सीपी उपाध्याय नए अध्यक्ष, महामंत्री पद पर संतोष मिश्र को मिली जीत

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) इलाहाबाद के चुनाव 2026-27 की मतगणना का शुक्रवार को परिणाम आया। देर शाम को मतगणना के बाद कुल 10039 वोटों की गिनती हुई।

अध्यक्ष पद के लिए डॉ. चंद्र प्रकाश उपाध्याय (सीपी उपाध्याय) के निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव (पी.सी. श्रीवास्तव) रहे। परिणाम की घोषणा के बाद दोनों पदों के प्रत्याशियों को समर्थकों ने फूल-मालाओं से लाद दिया।

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