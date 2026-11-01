UP के 509 केंद्रों पर 1.74 लाख छात्र-छात्राएं दे रहे छात्रवृत्ति परीक्षा, 75 जिलों के विद्यार्थी हैं शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा रविवार को हो रही है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराई जा रही है। इसके लिए कुल 509 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,74,662 छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र-छात्राओं को नौंवी से 12 तक की पढ़ाई के लिए हर महीने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि कौशांबी जनपद में सबसे अधिक आवेदक हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर प्रयागराज में 6,483 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में उन्नाव जनपद के नौ में से छह परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को फिर से नए प्रवेशपत्र अपलोड करके परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ा।