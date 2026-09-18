UP में वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य भर्ती पूरी होने में लगे 13 साल, अभ्यर्थी नतीजों पर दर्ज करा रहे शिकायत
उत्तर प्रदेश में वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम घोषित होने में 13 साल लग गए, जिससे 80 पदों ...और पढ़ें
HighLights
80 पदों का चयन परिणाम जारी, विद्यालय आवंटित
वर्ष 2013 में जारी किया गया था भर्ती का विज्ञापन
राज्य ब्यरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम घोषित करने में कुल 13 साल लग गए। अब इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा माना जा सकता है लेकिन अभ्यर्थी नतीजों को लेकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं।
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर परिणाम
इसके तहत प्रदेश के चार मंडलों के 80 विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। परिणाम जारी करने के साथ ही स्कूल आवंटन भी कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय के लिए दो से तीन प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी इन परिणामों को आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था
वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था। उस समय राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था बल्कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन जारी किया गया। बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही। अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के करीब नौ साल बाद 2022 में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।
2023 में चयन बोर्ड ने परिणाम जारी किया
इस बीच कुछ विद्यालयों के प्रबंधक व अन्य लोग विभिन्न मांगों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किए। जो मामले कोर्ट में विचाराधीन नहीं थे, उनको छोड़कर 2023 में चयन बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया। उस समय चयन बोर्ड ने प्रदेश के 18 मंडलों में से 14 के नतीजे घोषित किए। शेष चार मंडलों का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट का फैसला आने के बाद आयोग ने अब चार मंडलों प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और देवीपाटन के विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के 80 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया।
क्या कहते हैं आयोग के उप सचिव?
आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार प्रयागराज के 18 विद्यालयों, वाराणसी के 34 विद्यालयों, अलीगढ़ के 19 विद्यालयों और देवीपाटन के नौ विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य पद का परिणाम घोषित किया गया है। सभी को विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए दो से तीन अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। यदि चयनित प्रधानाचार्य पदभार ग्रहण नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूची के द्वितीय या तृतीय अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा।
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