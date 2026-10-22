UP MLC Chunav : प्रयागराज में दोपहर एक बजे तक 82 पोलिंग पार्टियां रवाना, 1.15 लाख मतदाता 23 अक्टूबर को करेंगे मतदान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP MLC Chunav इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव की घड़ी आ गई है। 152 बूथों पर होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को मेरी लूकस स्कूल से पोलिंग पार्टियां सुबह आठ बजे से रवाना होनी शुरू हुईं। 23 अक्टूबर को 1,15,019 मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे।

23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय से बैलेट बाक्स मेरी लूकस स्कूल पहुंचाए गए। इसके अलावा बस्तों की पैकिंग भी हुई। 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से लेकर शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद यहीं पर बस्ते जमा होंगे। इसी दिन बैलेट बाक्स झांसी भेजे जाएंगे। इसकी भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है।

1709 पुलिसकर्मी लगाए गए चुनावी तैयारियों को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अफसरों संग बैठक कर दिशा-निर्देश दिए हैं। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1709 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 12 एसीपी, 40 इंस्पेक्टर, 100 से अधिक दारोगा भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है।

खास-खास 54 - मतदान केंद्र

152 - मतदेय स्थलों पर होगा मतदान

1,15,019 - मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

50 - सेक्टर मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी

12 - जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी

152 - माइक्रो आब्जर्वर लगाए गए

48 - पोलिंग पार्टी रिजर्व रखी जाएंगी।