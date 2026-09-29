उप्र विधान परिषद चुनाव 2026: इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर को भाजपा ने मैदान में उतारा
भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर को प्रत्याशी घोषित ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार राठौर मूल रूप से जालौन के रहने वाले हैं
वह वित्त विहीन शिक्षकों के हितों के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मंगलवार को भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा गया है। जीत हासिल करने के लिए पार्टी मतदान प्रबंधन की रणनीति पर कार्य कर रही है। पन्ना प्रमुख व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक और विधानसभा स्तर पर शिक्षक स्नातक सम्मेलन की तैयारी है।
2023 में भाजपा में शामिल हुए थे
भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार राठौर मूल रूप से जालौन से हैं। वर्ष 2023 में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के समय आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए थे। इस चुनाव में वह स्वयं उम्मीदवार थे लेकिन पार्टी की सदस्यता लेने के बाद नाम वापस ले लिया था, जिससे तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी डॉ. बाबूलाल तिवारी की जीत की संभावनाएं बढ़ गई थीं।
पुरानी पेंशन व्यवस्था के हिमायती रहे हैं
संभवत: उस समय किए वायदे को पार्टी ने पूरा करते हुए इस बार उन्हें मौका दिया है। वह माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश प्रधान सचिव रह चुके हैं। वित्त विहीन शिक्षकों के हितों के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के हिमायती भी रहे हैं।
23 अक्टूबर को मतदान और 27 को मतगणना
इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र में प्रयागराज के साथ कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छह अक्टूबर तक पर्चा भरा जा सकता है। 23 अक्टूबर को मतदान और 27 को मतगणना होनी है।
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