भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्र ने प्रयागराज के कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा- 2027 की तैयारी में जुट जाएं
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्र ने प्रयागराज में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, उन्हें 2027 के चुनावों की तैयारी में जुटने ...और पढ़ें
HighLights
बोले- प्रयागराज उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है
यहां से संगठन को सभी सीटें जिताने को जोर लगाएंगे
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का प्रयागराज में भव्य स्वागत
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्र सोमवार को संगम नगरी में थे। नया दायित्व मिलने के बाद उनका जगह-जगह स्वागत हुआ। मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह नजर आया। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि 2027 की तैयारी में पूरी ताकत लगा दें।
कार्यकर्ता स्वयं को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मानें
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रयागराज उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है। यहां से संगठन को सभी सीटें जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पार्टी कार्यालय में हुए आयोजन में उन्होंने युवाओं में उत्साह भरते हुए कहा, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ वे हमेशा खड़े रहेंगे। भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां एक साधारण कार्यकर्ता किसी भी उच्च दायित्व को प्राप्त कर सकता है। सभी कार्यकर्ता स्वयं को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मानकर चलें।
शहीद लाल पदमधर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया
इससे पहले कौड़ीहार, तेलियरगंज, शांतिपुरम चौराहे से होते हुए एमएनएनआईटी, लोकसेवा आयोग चौराहा, चंद्रशेखर आजाद पार्क, भरद्वाजमुनि चौराहा, बैंक रोड पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। नगर क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोहित सबसे पहले इलाहाबाद विश्विद्यालय स्थित शहीद लाल पदमधर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे। उसके बाद पं. दीनदयाल उपाध्याय व अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क भी गए।
भाजपा कार्यालय में अभिनंदन
सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में महानगर अध्यक्ष संजय गुप्त के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मंच संचालन सचिन गोस्वामी ने किया। शैलेंद्र मौर्य, रोहित पांडेय पप्पू, श्याम प्रकाश पांडेय, रवि केसरवानी, शुभम पांडेय, सुधाकर पांडेय, आशुतोष पाल, समीर मिश्रा, अंबुज त्रिपाठी, सचिन मिश्र, अनुराग जायसवाल आदि मौजूद रहे।
फाफामऊ में 21 किलो की माला पहनाई
संसू,फाफामऊ प्रतिनिधि के अनुसार शांतिपुरम चौराहे पर क्षेत्रीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा काशी क्षेत्र सौरभ प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ। 21 किलो की माला पहनाई गई। इस मौके पर शैलेंद्र मौर्य, सत्यम मिश्र, गौरव सिंह, अभिनव चौधरी, योगेश्वर शुक्ला, रोबिन सिंह, रामकुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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