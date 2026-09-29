मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अक्टूबर को प्रयागराज में संभावित आगमन, दो कार्यक्रम प्रस्तावित है; प्रशासन तैयारी में जुटा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी एक अक्टूबर को संगम नगरी आ सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हैं। यहां उनके दो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। महाशय मसुरियादीन इंटर कॉलेज में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण के साथ छोटी सभा हो सकती है। दूसरा कार्यक्रम एनीबेसेंट स्कूल में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होना है। यहां भी सभा प्रस्तावित है।

अफसरों ने कार्यक्रम स्थलों का मुआयना किया पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने सोमवार को दोनों आयोजन स्थलों का मुआयना किया और तैयारियों को लेकर मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ दोनों स्थलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद तैयारियां तेज करा दी गई हैं।