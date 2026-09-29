मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अक्टूबर को प्रयागराज में संभावित आगमन, दो कार्यक्रम प्रस्तावित है; प्रशासन तैयारी में जुटा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अक्टूबर को प्रयागराज आ सकते हैं, जहाँ उनके दो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इनमें महाशय मसुरियादीन इंटर ...और पढ़ें
HighLights
महाशय मसुरियादीन इंटर कॉलेज में इनकी प्रतिमा का लोकार्पण व छोटी सभा कर सकते हैं सीएम
मुख्यमंत्री को एनीबेसेंट स्कूल में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होना है
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी एक अक्टूबर को संगम नगरी आ सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हैं। यहां उनके दो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। महाशय मसुरियादीन इंटर कॉलेज में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण के साथ छोटी सभा हो सकती है। दूसरा कार्यक्रम एनीबेसेंट स्कूल में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होना है। यहां भी सभा प्रस्तावित है।
अफसरों ने कार्यक्रम स्थलों का मुआयना किया
पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने सोमवार को दोनों आयोजन स्थलों का मुआयना किया और तैयारियों को लेकर मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ दोनों स्थलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद तैयारियां तेज करा दी गई हैं।
शिक्षा विभाग व विद्या भारती के पदाधिकारी तैयारी में जुटे
शिक्षा विभाग के साथ विद्या भारती से जुड़े पदाधिकारी भी कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुटे हैं। अब तक 10 से अधिक तैयारी बैठकें विद्या भारती की ओर से आयोजित की जा चुकी हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की ओर से स्थापित इस विद्यालय के पुराने गौरव को लौटाने की दिशा में संगठन प्रयास कर रहा है। स्कूल के लिए नए भवन व अन्य आवश्यक संसाधनों को भी जुटाया जा रहा है।