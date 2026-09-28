चेन खींचने के बाद अब तुरंत नहीं चलेगी ट्रेन, धुआं और आग पर रोक लगाने के लिए रेलवे का सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चलती ट्रेनों के कई कोच में अचानक पहिए जाम होने (ब्रेक बाइंडिंग), उनसे तेज चिंगारी व धुआं निकलने और यात्रियों में मचने वाली अफरा-तफरी को अब जमीनी स्तर पर रोका जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर एनसीआर समेत सभी जोन को चालकों और रखरखाव कर्मियों के लिए देशव्यापी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

सिग्नल होते ही लोको पॉयलट रवाना कर देते थे ट्रेन पहले किसी यात्री द्वारा अलार्म चेन खींचने (एसीपी) या स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद सिग्नल होते ही लोको पॉयलट बहुत कम समय में ट्रेन को रवाना कर देते थे। कई बार हवा का दबाव पूरी तरह सामान्य हुए बिना और ब्रेक पूरी तरह खुले (रिलीज) बिना ही ट्रेन आगे बढ़ जाती थी। इसके अलावा, रास्ते में पहियों के जाम होने के शुरुआती लक्षण मिलने के बावजूद चालक बीच रास्ते रुकने के बजाय ट्रेन को अगले स्टेशन तक खींचने का प्रयास करते थे। इससे पहियों और ब्रेक ब्लाक की तेज रगड़ से अत्यधिक गर्मी पैदा होती थी और धुआं या आग भड़क उठती थी।

लोको पॉयलट ट्रेन रोककर जांच करेंगे अब चेन खींचने या स्टेशन पर रुकने के बाद लोको पॉयलट को पर्याप्त समय तक इंतजार करना होगा ताकि हर डिब्बे का ब्रेक पूरी तरह खुल जाए। यदि इंजन के लोड मीटर में उतार-चढ़ाव दिखे, इंजन पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़े या रफ्तार अचानक धीमी होने लगे, तो चालक ट्रेन को तत्काल रोककर जांच करेंगे ताकि धुआं या आग लगने की नौबत ही न आए।