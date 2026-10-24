UP कैबिनेट मंत्री नन्दी के सरकारी लेटरपैड की कूटरचना, कंप्यूटर से डिजिटल डॉटा व महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी; दो पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर दक्षिणी के विधायक व उप्र के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी से जुड़े डिजिटल डॉटा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के दुरुपयोग के मामले में कोतवाली थाने में दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत कंप्यूटर से डॉटा और दराज से महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी किए हैं। साथ ही मंत्री के सरकारी लेटरपैड की कूटरचना कर उसका इस्तेमाल करने की तैयारी थी। कोतवाली पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

गौरव मिश्रा व दुर्गेश कुमार सिंह पर आरोप मंत्री नन्दी के इंटरनेट मीडिया व मीडिया सलाहकार दिव्यांश शेखर सिंह द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि टीम में गौरव मिश्रा वीडियो एडिटर और ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में काम करता था। उसके पास मंत्री से संबंधित डिजिटल डॉटा, फोटो, हार्ड डिस्क और यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस था। आरोप है कि गौरव ने पूर्व में नौकरी से निकाले गए दुर्गेश कुमार सिंह के साथ मिलकर इन संसाधनों का दुरुपयोग किया।