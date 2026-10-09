80 और 20 से बात आगे बढ़ गई, अब तो 20 में भी फूट पड़ गई...; डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष को घेरा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राज्यसभा चुनाव में 80 और 20 का अनुपात है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उसमें भी पैसा और परिवार को महत्व देकर नाम की घोषणा की। उनके उम्मीदवार धनराज परिमल नाथवानी ने प्रधानमंत्री मोदी को सराहा, जन्मदिन पर बधाई दी। हम उनका आभार जताते हैं लेकिन इससे साफ होता है कि 80 और 20 से बात आगे बढ़ गई, अब तो 20 में भी फूट पड़ गई। यह कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य गुरुवार को केपी कम्युनिटी सेंटर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, विधान परिषद की जो 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए यदि भाजपा सभी सीटें जीत ले तो आश्चर्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह चुनाव बैलेट पेपर से होगा। भाजपा को मतदाताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। हम नतीजों का इंतजार करेंगे।

बोले कि इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन से भाजपा उम्मीदवार अशोक राठौर भी बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे के लंच पर विपक्षी नेताओं के बुलाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी एकजुटता समाप्त हो चुकी है। वे चाहे साथ रहें या अलग, आने वाले समय में जहां भी चुनाव होगा जीत भाजपा की होगी।