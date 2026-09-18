मैं टीका लगता था, लगता हूं, लगाता रहूंगा..., केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी नेताओं के लिए मांगी सद्बुद्धि

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के भाजपा को आशीर्वाद का नहीं प्रायश्चित का दिया जलाने के सुझाव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। कहा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें शुभकामना दे रहे हैं, देशवासी भी शुभकामना दे कर आशीर्वाद का दिया जला रहे हैं। कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है।

उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को संगम नगरी में थे। प्रिंटिंग टेक्नालाजी परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की ओर से टीका लगाने संबंधी की गई टिप्पणी पर बोले- मैं टीका लगता था, लगता हूं, लगाता रहूंगा। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी यह टीका हनुमानजी का लगाता था। राजनीति में हूं तो भी लग रहा है। जीवन के अंतिम श्वास तक यह लगेगा।

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिह्न और बैंक खाता फ्रीज करने को लेकर राहुल गांधी के आरोपों के संदर्भ में कहा, चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस से कोई गुट टूट कर चुनाव आयोग में जा रहा है और उस पर आयोग कोई निर्णय ले रहा है, तो उसमें कोई समस्या है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए।

यूजीसी को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन के संदर्भ में केशव ने कहा, अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान- दीये कैसे जलाएं जब लोगों के जीवन में अंधेरा है पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, जब सपा की सरकार थी तो लोगों के जीवन में अंधेरा था। आज गरीब, अमीर, शहर, गांव, हर जगह उजाला हो गया है। सपा की सरकार में बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे। आज लोगों को 18 से 24 घंटे तक बिजली मिल रही है। उन्हें अपने शासनकाल का अंधकार याद है।

सपा के पास न कोई दृष्टिकोण है, न विश्वसनीय नेतृत्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जगजाहिर है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 'तीन तिकड़म' कर सपा ने राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा से हाथ मिलाया। कई नेताओं को अपने दल में शामिल कराया, बावजूद वह भाजपा को सत्ता से नहीं हटा सके। उसके सभी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण धरे के धरे रह गए। इस बार सपा के साथ न तो जयंत चौधरी हैं न ओम प्रकाश राजभर। वास्तव में सपा के पास न कोई दृष्टिकोण है न विश्वसनीय नेतृत्व। जनता का भरोसा तो उसमें कतई नहीं है। इस बार भी उसका जातीय समीकरणों और खोखले नारों का खेल नहीं चलेगा।