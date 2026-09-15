UP Board: पंजीयन तिथि बढ़ने के बाद केंद्र निर्धारण में होगा विलंब, हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण और हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। परीक्षा शुल्क की सूचना सहित विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है।

इसी के साथ अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण की समय सीमा फिर से बढ़ाई जाएगी। इसकी वजह यह कि केंद्रों का निर्धारण छात्रसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 30 सितंबर को छात्रसंख्या तय होने के बाद ही ऑनलाइन केंद्र तय किए जाएंगे।

बोर्ड ने ऑनलाइन निर्धारित केंद्रों की सूची पहले 17 अगस्त को जारी करने का निर्णय लिया था। बाद में इसमें बदलाव किया गया। 21 सितंबर की समय सीमा सतय की गई। अब आनलाइन केंद्रों की सूची अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया पूरी कतरने के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके नवंबर में जारी होने की संभावना जताई जा रही है।