UP Board: पंजीयन तिथि बढ़ने के बाद केंद्र निर्धारण में होगा विलंब, हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम ...और पढ़ें
HighLights
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण की तिथि भी बढ़ाई है
हाईस्कूल-इंटर परीक्षा 2027 को केंद्र निर्धारण की समय सीमा बढ़ेगी
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण और हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। परीक्षा शुल्क की सूचना सहित विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है।
इसी के साथ अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण की समय सीमा फिर से बढ़ाई जाएगी। इसकी वजह यह कि केंद्रों का निर्धारण छात्रसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 30 सितंबर को छात्रसंख्या तय होने के बाद ही ऑनलाइन केंद्र तय किए जाएंगे।
बोर्ड ने ऑनलाइन निर्धारित केंद्रों की सूची पहले 17 अगस्त को जारी करने का निर्णय लिया था। बाद में इसमें बदलाव किया गया। 21 सितंबर की समय सीमा सतय की गई। अब आनलाइन केंद्रों की सूची अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया पूरी कतरने के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके नवंबर में जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
पहले परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 18 सितंबर को जारी होनी थी। बाद में इस तिथि को बदल कर 29 अक्टूबर कर दिया गया। बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना है कि केंद्र निर्धारण की समयसीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
यह भी पढ़ें- RRB Recruitment 2026: पैरामेडिकल के 590 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू, अभ्यर्थियों के लिए 14 अक्टूबर तक मौका
यह भी पढ़ें- ARP की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित: प्रयागराज में 40 अभ्यर्थी सफल; साक्षात्कार की तिथि होगी घोषित