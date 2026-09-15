ARP की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित: प्रयागराज में 40 अभ्यर्थी सफल; साक्षात्कार की तिथि होगी घोषित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले के 16 ब्लाक संसाधन केंद्र और एक नगर संसाधन केंद्र में एआरपी यानी एकेडेमिक रिसोर्स पर्सन के 25 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 11 सितंबर को कराई गई परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। उत्तीर्ण 40 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा।

यह परीक्षा जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने कराई थी और अभ्यर्थियों की कापियों का मूल्यांकन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के द्वारा किया गया था। मूल्यांकन पूरा होने के बाद सोमवार को अर्ह और अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तारीख अलग से जारी होगी।

परीक्षा में विभिन्न परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक शामिल हुए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त 25 पदों के सापेक्ष भर्ती 84 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अर्ह पाया था। हालांकि इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह बताया गया था कि कुल 82 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए हैं।