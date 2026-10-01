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UP Board Exam 2027 : 52.55 लाख परीक्षार्थी हाईस्कूल-इंटर की परीक्षा देंगे, 82 हजार घटे: केंद्रों की संख्या भी होगी कम

By Mritunjay Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:14 PM (IST)

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 52.55 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष से 82 हजार कम ...और पढ़ें

यूपी बोर्ड की सत्र 2026-27 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी तेज है।

यूपी बोर्ड की सत्र 2026-27 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी तेज है।

HighLights

  1. 27 नवंबर तक जारी होगी केंद्रों की सूची, परीक्षा केंद्रों की संख्या भी घटेगी

  2. नवीं और 11वीं में बढ़े पंजीकरण, सीसीटीवी से होगी परीक्षा की निगरानी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2027 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2026-27 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 सितंबर को पंजीकरण की अंतिम तिथि तक करीब 52 लाख 55 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें हाईस्कूल के लगभग 27.75 लाख और इंटरमीडिएट के करीब 24.80 लाख परीक्षार्थी शामिल हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से अंतिम आंकड़े चार-पांच दिन बाद जारी किए जाएंगे।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की स्थिति 

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार पिछले वर्ष हाईस्कूल में करीब 27.61 लाख और इंटरमीडिएट में 25.75 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस तरह पिछले वर्ष के करीब 53.37 लाख परीक्षार्थियों की तुलना में इस बार संख्या लगभग 82 हजार कम हुई है। खास बात यह है कि हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है, जबकि इंटरमीडिएट में उल्लेखनीय कमी आई है।

अगले सत्र में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी?

कक्षा नौ में करीब 27.60 लाख और 11वीं में 22.80 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर करीब 50.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 49.45 लाख थी। यानी अगले सत्र में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का आधार इस बार बढ़ा है।

परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आनलाइन सॉफ्टवेयर से

UP Board Exam 2027 बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस बार करीब 80 से 90 हजार परीक्षार्थी कम होने के कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। 22 अक्टूबर तक साफ्टवेयर के माध्यम से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 27 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

छप रहीं तीन करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं

बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार भी व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज, लखनऊ और सभी जिलों में बनाए जाने वाले कमांड एंड कंट्रोल रूम से परीक्षा की आनलाइन निगरानी की जाएगी।बोर्ड परीक्षा के लिए करीब तीन करोड़ कापियां राजकीय मुद्रणालय में छापी जा रही हैं। पिछले वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं के लेआउट में बदलाव किया गया था।

इसी प्रारूप में मिलेगी मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट

UP Board Exam 2027 यूपी बोर्ड ने वर्ष 2023 से मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट के प्रारूप में बदलाव किया था। बोर्ड सचिव के मुताबिक नए प्रारूप में अब तक किसी तरह की समस्या सामने नहीं आई है। ऐसे में 2027 की बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को भी इसी पेपर और प्रारूप में मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

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