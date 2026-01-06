UP Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी, नोट कर लें दूरभाष नंबर व ई-मेल आइडी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों की विषयगत समस्याओं, परीक्षा के भय/जिज्ञासा/तनाव आदि के समाधान के लिए यूपी बोर्ड ने हेल्पडेस्क/हेल्पलाइन संचालित किया है। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की ई-मेल आइडी एवं दूरभाष नंबर सचिव भगवती सिंह ने जारी किए हैं।

सचिव बोले- हेल्पडेस्क से अधिक विद्यार्थी होंगे लाभान्वित UP Board Exam 2026 बोर्ड सचिव ने सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा है कि हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार अपने क्षेत्र में कराएं, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा है कि हर जिले में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित कराने वाले विद्यालयों के सापेक्ष रेंडम आधार पर दो प्रतिशत तक विद्यालयों का आडिट भी कराया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के अंक विद्यालय परिसर से ही परिषद की वेबसाइट पर लाग इन कर अपलोड किए जाएंगे।

प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भी तैयारी UP Board Exam 2026 प्रयोगात्मक परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सामग्री हार्ड कापी में जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें परीक्षकों की विद्यालयवार सूची (किस विद्यालय में किस विषय में कौन परीक्षक परीक्षा लेने जाएंगे), फार्वर्डिंग शिफ्टिंग की विद्यालयवार सूची (किस विद्यालय के किस विषय के विद्यार्थियों की परीक्षा किस प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र पर होगी) रहेगी।