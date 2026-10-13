UP Bae Council Chunav : अब 61 प्रत्याशी बार कौंसिल चुनाव के मैदान में, अनुराग शीर्ष पर कायम

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। UP Bae Council Chunav बार कौंसिल ऑफ यूपी के चुनाव में मंगलवार को द्वितीय वरीयता मतों की गिनती जारी रही। इस दिन देवरिया के सिंहासन गिरि एलिमिनेट हुए। अब 61 प्रत्याशी ही मैदान में शेष रह गए हैं। इनमें 25 सदस्य निर्वाचित होंगे। फिलहाल आगे चल रहे 25 प्रत्याशियों में निवर्तमान उपाध्यक्ष कानपुर नगर के अनुराग पांडेय 6767 मत के साथ शीर्ष पर हैं।

अन्य प्रत्याशियों के वोटों की स्थिति अन्य प्रत्याशियों की स्थिति इस तरह है। प्रशांत सिंह अटल (लखनऊ)- 6529, देवेंद्र मिश्र नगरहा, (प्रयागराज)- 5945, पांचू राम मौर्य (प्रयागराज) - 4932, निवर्तमान अध्यक्ष शिव किशोर गौर (बुलंदशहर)- 4888, अजय यादव (प्रयागराज)- 4803, अजय शंकर श्रीवास्तव (गोंडा) - 4336, शिरीष कुमार मेहरोत्रा (बरेली)- 4077, जानकी शरण पांडेय (लखनऊ) - 3967, अमरेन्द्र नाथ सिंह (प्रयागराज) - 3887, जय नारायण पांडेय (लखनऊ) - 3859, अंकज मिश्र (कानपुर नगर) - 3739, इमरान माबूद खान (आइएम खान) प्रयागराज - 3658, अखिलेश कुमार अवस्थी (लखनऊ) - 3623, प्रदीप कुमार सिंह (पीके सिंह), लखनऊ - 3577, श्रीनाथ त्रिपाठी (वाराणसी) - 3569, अजय कुमार शुक्ला (लखीमपुर खीरी) - 3496, राकेश पाठक (प्रयागराज) - 3456 मत, परेश मिश्रा (लखनऊ) - 3427, हरजीत अरोड़ा (आगरा) - 3392, इमरान उल्लाह (प्रयागराज) - 3286, बृजेश कुमार यादव (लखनऊ) - 3218, रोहिताश्व कुमार अग्रवाल (मेरठ) 3104, अतुल कुमार सिंह (लखनऊ)- 3048 तथा मधुसूदन त्रिपाठी (गोरखपुर) - 2846 मत।