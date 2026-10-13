UP Snatak MLC Chunav : प्रयागराज के 1.15 लाख मतदाता करेंगे मतदान, स्नातक एमएलसी चुनाव को 54 बूथ होंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP Snatak MLC Chunav इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रहीं हैं। जिले में 54 मतदान केंद्रों के 152 बूथों पर 1.15 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे, इसके लिए कई विकल्प दिए गए हैं।

पहचान पत्र के रूप में इन्हें करें इस्तेमाल एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय ने बताया कि 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदाता पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस चुनाव के लिए 15 जोनल मजिस्ट्रेट और 50 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड़्यूटी लगाई गई है।