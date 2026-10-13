‘सरकारी वकील से बदसलूकी कोर्ट की अवमानना, मातहतों के लिए सर्कुलर जारी करें DGP’, इलाहाबाद HC का सख्त आदेश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ताओं से बदसलूकी करना कोर्ट की अवमानना है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी करते हुए डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह मातहतों के लिए सर्कुलर जारी कर चेतावनी दें कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने वाले स्टेट लॉ ऑफिसर से अभद्रता करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी कोर्ट ने यह बातें आजमगढ़ के महाराजगंज थाने में दर्ज केस में आरोपित सचिन की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान की। आरोपित के खिलाफ बीएनएस और आइटी एक्ट में केस दर्ज है। साइबर सेल रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपित ने आठ सितंबर 2024 को राकेश यादव के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर वीडियो अपलोड किए थे। कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।

कोर्ट ने एसएसपी की माफी स्वीकार की थी कोर्ट ने एसएसपी डॉ. अनिल कुमार (द्वितीय) को तलब किया था। विवेचक विनय कुमार मिश्रा के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में अदालत ने लापरवाही पर नाराजगी जताई। एसएसपी ने बताया कि महाराजगंज के थानाध्यक्ष और एसआई सुभाष सिंह को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने एसएसपी की माफी स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया, लेकिन भविष्य में एनबीडब्ल्यू का व्यक्तिगत रूप से अनुपालन करने के लिए कहा।