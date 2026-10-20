प्रयागराज में मूर्ति विसर्जन के दौरान टोंस नदी में डूबे चाचा-भतीजा, दोनों की मौत से मातम पसरा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौंधियारा के देवरा पटपर घाट पर मंगलवार सुबह मूर्ति विसर्जन के दौरान चाचा-भतीजा टोंस नदी में डूब गए। मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। खबर पाकर कौंधियारा पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ को सूचना देते हुए स्थानीय गोताखोरों को दोनों की तलाश में लगाया गया। दोपहर करीब दो बजे चाचा और भतीजे का शव गोताखोरों ने खोज निकाला।

कौंधियारा थानांतर्गत ग्राम पंचायत देवरा के मजरा दीवान का पूरा से दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए लोग देवरा पटपर घाट गए थे। टोंस नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान अमित पांडेय पुत्र राजित राम पांडेय मूर्ति को और आगे ढकेलने लगे, जिस कारण वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।