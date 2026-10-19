अररिया में बकरा नदी में मिट्टी निकालने के दौरान तीन बच्चे डूबे, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम

संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत महलगांव थाना क्षेत्र के उदा घाट स्थित बकरा नदी में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां नदी से मिट्टी निकालने के दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में डूब गए।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर तत्काल महलगांव थाना पुलिस और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और डूबे बच्चों की तलाश के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी डूबे बच्चे चीरह पंचायत के वार्ड नंबर चार, उदा गांव के रहने वाले हैं। हादसे का शिकार हुईं बच्चियों की पहचान 12 वर्षीय नजदा परवीन, 13 वर्षीय रौफत और 13 वर्षीय ऐनाज के रूप में हुई है। मिट्टी निकालने के दौरान हुआ हादसा मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी बच्चे उदा घाट के पास बकरा नदी से मिट्टी निकालने के काम में जुटे थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने या गहरे पानी का अंदाज न मिलने के कारण वे नदी के तेज और गहरे बहाव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते गहरे पानी में डूब गए। आसपास के लोगों ने जब तक कुछ समझकर शोर मचाया, तब तक तीनों बच्चे पानी में ओझल हो चुके थे।