उमेश पाल हत्याकांड: जेल में बंद अपराधियों से शूटर और बमबाज का सुराग जुटाएगी प्रयागराज पुलिस 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित माफिया अतीक के शूटर साबिर और कुख्यात बमबाज गुड्डु मुस्लिम की नए सिरे से तलाश शुरू हो गई है। अब पुलिस नई रणनीति के तहत जेल में बंद अपराधियों और अतीक के गुर्गों के जरिए उनका सुराग जुटाएगी। पांच लाख के इनामी साबिर और गुड्डू की गतिविधि, लोकेशन सहित अन्य तथ्यों को जानने के लिए माफिया गैंग के सहयोगियों, करीबियों को रडार पर ले लिया गया है।

पूरामुफ्ती का शूटर साबिर व शिवकुटी का है बमबाज पूरामुफ्ती का शूटर साबिर और शिवकुटी का बमबाज पिछले साढ़े तीन साल से फरार चल रहे हैं। दोनों की तलाश में पुलिस के साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी का दावा कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। उधर, इसी मुकदमे में वांछित रहा पांच लाख का इनामी मो. अरमान बिहार के गया जिले की जेल में निरुद्ध मिला। इसी आधार पर पुलिस की टीम अब साबिर और गुड्डू को लेकर नए सिरे से नई रणनीति के तहत काम कर रही है।