इंजन में 15 साल तक कभी बंद नहीं होगा ‘कवच’, खराबी आई तो 72 घंटे में ठीक करेगी कंपनी

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और ट्रेनों की आमने-सामने की भिड़ंत रोकने के लिए रेल इंजनों (लोकोमोटिव) में लगने वाली अत्याधुनिक स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली ‘कवच’ (वर्जन 4.0) अब किसी भी तकनीकी खराबी के चलते बंद नहीं रहेगी। रेलवे बोर्ड ने उपकरण लगाने वाली कंपनियों को केवल निर्माण या फिटिंग तक सीमित न रखकर अगले 15 वर्षों तक इसके 24 घंटे सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह बना दिया है।

पहले अधिकतम दो साल की सीमित वारंटी मिलती थी, इसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी रेलवे शेडों या नए अनुबंधों पर होती थी। इससे कलपुर्जों (स्पेयर पार्ट्स) की कमी और समन्वय के अभाव में उपकरण की तकनीकी खराबी दूर करने में लंबा समय लगता था।

अब रेलवे ने 'एंड-टू-एंड' जवाबदेही तय कर दी है। कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने की तारीख से चार साल तक पूरी तरह निश्शुल्क वारंटी (डिफेक्ट लायबिलिटी) रहेगी। इसके बाद अगले 11 वर्षों तक संबंधित जोनल रेलवे उसी कंपनी से व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध निष्पादित कराएगा। यानी इंजन पर सिस्टम लगने के बाद कुल 15 साल तक कंपनी ही उसकी कार्यप्रणाली की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी।

यदि इंजन पर लगे कवच उपकरण में कोई भी तकनीकी खराबी आती है, तो कंपनी हर हाल में उसे 72 घंटे के भीतर ठीक करेगी। इसके लिए लोको शेडों और ट्रिप शेडों पर कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारियों वाली 'प्राम्प्ट रिस्पांस टीम' और पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स हमेशा तैनात रखने होंगे। तय समय में सुधार न करने पर रेलवे अपने स्तर पर काम कराकर लागत के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त हर्जाना कंपनी के बिल से वसूलेगी।

रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्युत अभियांत्रिकी (चल स्टाक) विकास आनंद के अनुसार, उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन को निर्देश जारी कर दिया है। पूरे फ्लीट का कम से कम 98.5 प्रतिशत और प्रत्येक इंजन का न्यूनतम 95 प्रतिशत समय कवच चालू रहना अनिवार्य है, ऐसा न होने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा।