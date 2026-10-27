TGT-PGT भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन प्रयागराज में तेज, बैरियर हटाकर शिक्षा निदेशालय परिसर में घुसे; रास्ताजाम किया
टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली से परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय के सामने दूसरे ...और पढ़ें
HighLights
पुरानी नियमावली से परीक्षा कराने को एकजुट, लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी
खुले आसमान के नीचे गुजारी रात, 24 घंटे बाद भी वार्ता को नहीं आए अधिकारी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली के अनुसार अवसर की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे। पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई।
रास्ता रोक कर विरोध जताया
मंगलवार सुबह आंदोलित छात्रों की संख्या और बढ़ गई। छात्रों ने रास्ता रोक कर विरोध जताया। दोपहर बाद छात्र बैरियर हटाकर निदेशालय परिसर में घुस गए। प्रतियोगियों ने कहा, 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी उनसे वार्ता के लिए नहीं आया।
कोई प्रतियोगी छात्र घर नहीं लौटेगा...
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय ने कहा, अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से संवाद का कोई प्रयास न करना उनकी उदासीनता का परिचायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विषय पर प्रतियोगियों के पक्ष में कहा था कि पुरानी नियमावली के अनुसार मौका दिया जाएगा बावजूद इसके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक कोई प्रतियोगी छात्र अब घर नहीं लौटेगा।