TGT-PGT भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन प्रयागराज में तेज, बैरियर हटाकर शिक्षा निदेशालय परिसर में घुसे; रास्ताजाम किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली के अनुसार अवसर की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे। पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई।

रास्ता रोक कर विरोध जताया

मंगलवार सुबह आंदोलित छात्रों की संख्या और बढ़ गई। छात्रों ने रास्ता रोक कर विरोध जताया। दोपहर बाद छात्र बैरियर हटाकर निदेशालय परिसर में घुस गए। प्रतियोगियों ने कहा, 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी उनसे वार्ता के लिए नहीं आया।