प्रयागराज में डॉक्टरों-वकीलों में तकरार: एसआरएन अस्पताल में स्थिति सामान्य, एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में वकीलों और डॉक्टरों में तकरार की स्थिति बनी हुई है। एक-दूसरे की पिटाई से आक्रोश की स्थिति है। हालांकि स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) चिकित्सालय में फिलहाल आज स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन एहतियातन भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुगबुगाहट है कि अधिवक्ताओं का समूह फिर अस्पताल में आ सकता है। हालांकि मुख्य सड़क पर भी वे अभी तक नहीं आए हैं।

वकीलों के हमले में नौ डॉक्टर हुए थे घायल एसआरएन अस्पताल में अधिवक्ताओं और डॉक्टरों के बीच सोमवार यानी 26 अक्टूबर को तनातनी हुई थी। अधिवक्ताओं ने मेडिसिन विभाग के डॉ. विभु रंजन मिश्रा समेत जूनियर और सीनियर रेजिडेंट पर हमले किए थे। इसमें नौ डॉक्टर घायल हुए थे। घटना के बाद डॉ. विभु रंजन की ओर से जार्जटाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

अधिवक्ताओं ने पुलिस को दिया था अल्टीमेटम इसका असर देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने आज दोपहर 12 बजे तक का पुलिस को समय दिया था कि 22 तारीख की हुई घटना के आरोपितों की गिरफ्तारी करें नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरोप है कि उस दिन एक वकील को डॉक्टरों ने पिटाई की थी।