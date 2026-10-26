प्रयागराज में रास्ताजाम कर रहे अधिवक्ताओं ने SRN अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट की, विरोध में ट्रामा सेंटर में काम ठप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सोमवार दोपहर एक और बड़ी घटना हो गई। सड़क पर रास्ताजाम कर रहे अधिवक्ताओं के भीड़ में स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विभु रंजन मिश्रा की गाड़ी फंस गई। आक्रोशित वकीलों ने उन्हें कार से बाहर खींचकर बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्हें एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उधर इससे आक्रोशित डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर में काम बंद कर दिया है।

भुक्तभोगी डॉ. विभु रंजन मिश्र के अनुसार वे एसआरएन अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल-चाल लेने के बाद अपनी कार से बाहर सड़क पर निकले। इसी दौरान वहां रास्ताजाम कर रहे अधिवक्ताओं ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद कार से खींचकर उनकी काफी पिटाई कर दी। डॉ. विभु को एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया।