प्रयागराज में लंगड़े चोर ने उड़ाई भाजपा नेता की फॉर्च्यूनर कार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पीयूष जायसवाल की फार्च्यूनर कार चोरी हो गई। चोर लंगड़ा था जो निकट लगे सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गया है।पीड़ित की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने ड्राइवर मायाशंकर और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

म्योर रोड स्थित होटल के सामने से चोरी गंगानगर राजापुर निवासी पीयूष जायसवाल का कहना है कि उनकी कार म्योर रोड स्थित होटल के सामने खड़ी थी। इसी दौरान किसी ने कार गायब कर दी। सीसीटीवी फुटेज के जांच में पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति लंगड़ाते हुए गाड़ी तक पहुंचा और फिर कार गायब कर दी।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश पीयूष ने आशंका जताई है कि ड्राइवर मायाशंकर की चोरी में संलिप्तता हो सकती है। उन्होंने ड्राइवर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस संबंध में सिविल लाइंस पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चाेर और गाड़ी की तलाश की जा रही है।