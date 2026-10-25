निलंबित सिपाही की संदिग्ध दशा में मौत, प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में शव रख भाग निकले दो युवक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संदिग्ध दशा में सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई। दो युवक उनका शव रविवार सुबह स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में रखकर भाग निकले। सिपाही की मौत कैसे और किन परिस्थिति में हुई, शव लाने वाले दोनों युवक कौन थे? यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

ई-रिक्शा से सिपाही का लेकर पहुंचे थे दोनों युवक बताया गया है कि सिपाही अजय सिंह परिवार के साथ पुलिस लाइन में रहते थे। विभागीय तौर पर उन्हें किसी मामले में निलंबित कर दिया गया था। रविवार सुबह दो युवक ई-रिक्शा पर अजय सिंह को लेकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे और फिर वही छोड़कर भाग निकले।